„A pasim folyton csukott szemmel csinálja. Ez baj?”

28 éves vagyok, három éve vagyunk együtt a pasimmal. A kapcsolatunk elején, amikor szeretkeztünk, mindent látni akart, felkapcsolt lámpánál, napközben rengeteget voltunk együtt, és közben is folyton a szemeimet nézte, kereste a tekintetemet. Azt vettem észre, hogy egy ideje csak sötétben csináljuk, éjjel, félálomban, és rendszeresen csukva van a szeme. Engem ez idegesít, zavar, mert azt gondolom, hogy ő ilyenkor más nőkre gondol, és nem velem van. Legszívesebben kedvem lenne abbahagyni az egészet, és rászólni, hogy most már nyissa ki a szemét, és nézzen a szemembe, de persze nem teszem, hagyom, hogy vége legyen. Nekem így nem sok kedvem van hozzá. Mit tegyek? Szóljak neki, vagy sem?

Olvasói levelet kaptunk Virág nevű olvasónktól a csukott vagy nyitott szem témában, ez a nüansznyi dolog rengeteg nőben kétségeket ébreszt.

Jelent-e bármit is a csukott szem?

Miért csukják be a szemüket a férfiak szex közben? Miért nem csukják be a szemüket csókolózás közben? És a nők számára mit jelent, ha a férfi becsukja vagy nem csukja be a szemét az intim együttlétek közben? Közszájon kering, hogy ha a férfi becsukja a szemét csókolózás közben, akkor igazán szerelmes, de ha nyitva hagyja, akkor nem szerelmes. Ugyanígy sokan valamiért azt is szinte automatikusan feltételezik, hogyha szex közben csukva van a férfi szeme, akkor biztos, hogy más nőről fantáziál közben. Számos oka van annak, hogy mikor nyitja ki és csukja be valaki a szemét az intim pillanatok közben, és egyáltalán nem biztos, hogy ez rosszat jelent a partnerre nézve, sőt. Mindenkinek megvannak a maga szokásai, viselkedése szex közben, ez teljesen egyedi, hiszen minden egyes ember máshogyan szerelmeskedik.

Van, hogy a férfiak és a nők becsukják a szemüket szex közben pusztán azért, mert így szeretik. Bizalmi helyzetben hajlamosak erre az emberek, teljesen kizárva ezzel a környezetet. Ilyenkor egyszerűen elengedik magukat és pihenő állapotban vannak. A nők például orgazmus közben csukják be automatikusan a szemeiket, így összpontosítva az izgalomra.

Egyes férfiaknál is hasonló okok állhatnak a háttérben: lehetséges, hogy arra koncentrál, hogy megtartsa a merevedését, az is lehet, hogy a magömlése késleltetése miatt összpontosít. Meglehet viszont, hogy egyszerűen csak a látás kizárásával jobban élvezi a szexet.

Az olvasó kérdésére válaszolva: nem szabad messzemenő következtetéseket levonni abból, ha azt látja, hogy a partnere csukott szemmel szeretkezik. Ha nagyon zavarja ez a szituáció, akkor egy felszabadult beszélgetés közben óvatosan felteheti a kérdést, onnan közelítve a témát, hogy kapcsolatuk hajnalán mennyire jó volt ez vagy az a szeretkezés, és dicsérettel jelezze, mennyire szereti, amikor úgy néz rá közben! Innen indítva pozitív hangvételű lesz a beszélgetés, és ez nagyon fontos, hiszen nekiszegezve a kérdést támadóan hathat, és elképzelhető, hogy elijeszti a továbbiaktól, hiszen egy önkéntelen, reflexszerű dologért hibáztatva érezheti magát. A pozitív visszajelzés elengedhetetlen a szexuális együttlétekben.

Az érzékszervek sokat segíthetnek az izgalom fokozásában, ha egyiket-másikat kizárjuk a szeretkezésből, a többi felerősödik, és kicsit máshogyan éljük meg a szerelmeskedést. A látás kizárásával érdemes játszadozni is olykor, ilyenkor a hallás és a tapintás felerősödnek, intenzívebb, izgalmasabb élményben lehet részünk.

A szemkontaktus kerülése a társadalmi helyzetekben elutasítást jelent a testbeszédben, gondoljunk csak arra, mennyire zavaró, amikor beszélünk valakihez, a szemébe nézünk, de ő folyton kerüli a tekintetünket. Intim helyzetben ez pont ellenkezőleg van: ha egy férfi becsukja a szemeit, nagy valószínűséggel fókuszál a történésekre, érzelmi jelen van, mélyebben, erőteljesebben éli meg az együttlétet. Ritka kivétel lehet, aki valóban azért zárja be a szemeit, mert másra gondol, de ez inkább egyéjszakás kalandoknál fordulhat elő, amikor érzelmileg nem igazán van jelen.

