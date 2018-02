Ez a lány az utóbbi évek legmenőbb kihívását indította el

Az elmúlt időszak veszélyesebbnél veszélyesebb kihívásai után végre itt van egy, ami biztonságos és elég mókásnak tűnik.

A tinédzserek közt terjedő Hobby Lobby Challenge lényege, hogy a résztvevőknek a boltok polcainál virágokkal, kütyükkel, fényekkel vagy bármivel a háttérben kell fotókat készíteniük magukról úgy, hogy ne derüljön ki, valójában hol lőtték a képeket.

A trendet az Indiana államban élő Kelsey Maggart kezdte el, a fotói pedig viharszerűen söpörtek végig a közösségi médiában. Eredeti posztja most százezer lájk körül jár a Twitteren.

shooting in hobby lobby is the new thing now am I right pic.twitter.com/vh3jIISFgf

— Kelsey Maggart (@_KelseyMaggart) January 27, 2018