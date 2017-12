Mit lehet tenni, ha szex után bűnösnek érezzük magunkat?

Rengeteg szó esik az orgazmusról, hogy hogyan dobjuk fel a szexuális életünket, számtalan tippek, trükköt találunk a magazinokban arról, hogyan legyünk jobbak akár az orális szexben. Kevés szó esik azonban a legmélyebb érzéseinkről, amik valamiért összekapcsolódnak a szexualitásunkkal. Ilyen a szégyenérzet és a bűntudat érzése, amivel sokan együttélnek.

A szex akkor lehet a bűntudat forrása, ha például a családban erre neveltek valakit már gyerekként. A vallási okok egyértelműen okozhatják ezt, de a saját testtel kapcsolatos aggályok is kialakíthatják. Aki ezeket érzi, nincs egyedül.

A csóktól nem lehet teherbe esni

A kiút valahol ott kezdődik, hogy felismerjük a bűntudatot magunkban szex után. Ha ez megvan, gondoljuk át, mi mindenre neveltek bennünket a szexualitásról, mit tudunk, és milyen értékek azok, amikben hiszünk. Például, ha sokat hallottuk fiatalkorunkban, hogy a házasság előtti szex az ördögtől való, vagy hogy egy szextől azonnal teherbe lehet esni, máris kaptunk okokat arra, miért érezzük azt, amit.

A legtöbb, amit tehetünk saját magunkért, ha minél többet megtudunk a szexről. Ha arra neveltek, hogy az orális szexet csak a hivatásosok csinálják, akkor olvassunk minél többet az orális szexről, tudjuk meg, mik a jó oldalai, mik a buktatói. Naponta néhány perc elég az önfejlesztésre, érdemes terapeuták, házassági tanácsadók weboldalait olvasgatni a szexedukáicóhoz. Ha mélyebbre ássuk magunkat az emberi szexualitás pszichológiájában, segíthet komfortosabban érezni magunkat a helyzetben.

A megismert információk mellett írjuk össze a listánkat arról, mit is gondolunk a szexről, mire neveltek. Tételről tételre keressünk magyarázatot, ellenérveket, és még egyszer nézzük végig az egészet, valóban elhisszük azt, amit nekünk tanítottak? Mit akarunk elhinni a szexről? Ha például tiltották a maszturbálást és szörnyű dolog a szüleink szemében, gondoljuk végig, vajon a saját örömünk fontosabb, vagy a tévhit, amire neveltek.

A saját szexuális életünket csak mi irányítjuk, senki más.

Listázás = szembesítés

A megírt listát célszerű olyan helyen tartani a lakásban, ahol bármikor rápillanthatunk, privát szobában, íróasztal fiókjában, és naponta olvassuk át még egyszer, tudatosítva magunkban, mi is a fontos. Ennek tükrében könnyebb lesz meghozni a döntéseket a saját szexuális életünkkel kapcsolatban. Például randizunk valakivel, és felmerül a kérdés, meddig menjünk el, lefeküdjünk-e vele vagy sem? Akárhogy is döntünk, a szexuális tapasztalatok pozitív érzelmekről, pozitív élményekről szóljon. Ha a behatolással nem érezzük magunkat komfortosnak, de a tapizással, csókolózással igen, akkor csináljuk azt. A pozitív élmények sokasága segít majd abban, hogy hosszú távon a bűntudat érzése a háttérbe szoruljon.

A maszturbálás is sokat segít a folyamatban, de ha az nem is megy teljesen, akkor is a saját test érintése, az azzal kapcsolatos pozitív érzések is legyenek részei a mindennapoknak. Csak olyan partnerrel feküdjünk le, akiben megbízunk, és aki a kíváncsiságunkat segíti a szexuális élményekkel. A szexuális bűntudat ugyanis eléggé magányos dolog: abban pillanatban, amikor ránk tör, akkor is egyedül érezzük magunkat, ha amúgy nem vagyunk egyedül. Minden érintés másokkal, minden tapasztalat hozzásegít ahhoz, hogy többet tudjunk meg önmagunkról, és leküzdjük a bűntudatot.

Beszélni, beszélgetni, tapasztalatot szerezni

Az őszinte beszélgetés egy baráttal arról, hogy mit is gondolunk a szexről, mit tanítottak, rengeteget segíthet az állapotunkon. Nem véletlenül van az, hogy ha kimondjuk, valamennyire elvész a súlya, éle, hiszen rádöbbenünk arra, hogy mások is ugyanezeket érzik, hogy nekik sem könnyebb megélni a szexet. A szexről beszélni jó, például azzal a mondattal el is kezdhetjük a legjobb barátunkkal a beszélgetést, hogy

épp most kezdtem felismerni, hogy mennyi bűntudatot és szégyent kaptam a szexről anno.

Ha ennél a mondatnál meg is állunk, akkor sincs semmi gond, idővel menni fog, hogy valakivel őszintén beszélgessünk a saját gondjainkról.

Elakadásokkal, tévhitekkel kapcsolatban, ha egyedül nem megy, terapeuta biztosan tud segíteni. Önmagunkhoz álljunk kedvesen és türelmesen, biztos, hogy lesznek elakadások a bűntudat elűzésének folyamatában, de a lényeg az, hogy tudatában legyünk annak, mi történik velünk, hogy van rá befolyásunk.

