Sulyok Tamás aláírta. Mi lesz most?

Az alaptörvény-módosítás aláírásával (egész pontosan a hatályba lépését követő napon) megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök mandátuma.

Utódját 30 napon belül az országgyűlés választja meg titkos szavazással, kétharmados többséggel. (Ha nincs kétharmados többség, akkor két sikertelen forduló után a harmadikban már elég a feles többség is). Ez azt jelenti, hogy augusztus 20-án már az új köztársasági elnök fogja átadni az állami kitüntetéseket, és vesz részt az állami ünnepségeken.

Amíg nincs új államfő, a köztársasági elnök feladat és hatásköreit az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolja, neki kell majd aláírnia például az elfogadott törvényeket. Addig viszont képviselőként nem vehet részt a parlament munkájában.

Hogy ki lehet az új köztársasági elnök, azt nem tudni, sem Magyar Péter miniszterelnök, sem a Tisza Párt nem beszélt eddig lehetséges jelöltekről sem.

Magyar most azonban felhívást tett közzé, hogy „döntsünk együtt” a leendő elnökről.

„Nem szivarszobákban szeretnénk a legmegfelelőbb jelöltet megtalálni. Javasoljanak a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek. Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a Magyar Köztársaságot képviselje, a magyar embereket képviselje” – jelentette ki.