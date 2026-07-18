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Sulyok Tamás aláírja, holnaptól nem ő a köztársasági elnök

MTI/Koszticsák Szilárd
Magyar Péter és Sulyok Tamás a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
admin Bita Dániel
2026. 07. 18. 18:20
MTI/Koszticsák Szilárd
Magyar Péter és Sulyok Tamás a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.

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Hosszú, vészjósló videóban jelentette be Sulyok Tamás, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását, ami a következő naptól  megszünteti az ő pozícióját. Azt mondta, hogy nem volt semmilyen eszköze fellépni a szerinte súlyosan alkotmányellenes jogszabály ellen.

Az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt

– jelentette ki Sulyok.

Az Országgyűlés hétfőn fogadta el, Forsthoffer Ágnes házelnök pedig még aznap elküldte aláírásra a köztársasági elnöknek az Alaptörvény 17. módosítását, amely

  • a kihirdetését követő napon megszünteti az államfő megbízatását,
  • 70 éves korhatárt vezet be az Alkotmánybíróság tagjainál,
  • kimondja, hogy az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig maradhatnak hivatalban, akit háromszor megválasztottak, a következő parlamenti választáson már nem indulhat,
  • emellett a bírák kezdeményezhetik a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének visszahívását,
  • továbbá rögzíti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is.

A köztársasági elnöknek az alkotmány értelmében három lehetősége volt:

  • öt napon belül aláírja és ezzel kihirdeti az alaptörvény-módosítást – ez a határidő szombaton lejárt,
  • tiltakozásul lemond,
  • vagy – ha úgy ítéli meg, hogy az Alaptörvény módosításakor nem tartották be az előírt eljárási követelményeket – az Alkotmánybírósághoz fordul. (Az AB tartalmilag nem bírálhatja el az alaptörvény-módosításokat.) Ez esetben indítványáról az Alkotmánybíróságnak soron kívül, de legkésőbb harminc napon belül döntenie kell. Ha alaposnak találja, az alaptörvény-módosítást a parlamentnek újra kell tárgyalnia.

Az első kettő egyértelmű helyzetet teremt: a jogszabály hatálybalépésével és Sulyok lemondásakor is átmenetileg Forsthoffer Ágnes venné át az államfői teendőket, a parlamentnek pedig 30 napja lenne új köztársasági elnököt választani.

A harmadik megoldás viszont olyan közjogi káoszhoz vezethet, amilyet a rendszerváltás óta nem tapasztalt Magyarország. Hogy miért, arról ebben a cikkünkben írtunk bővebben. Magyar Péter miniszterelnök ugyanis korábban kilátásba helyezte: ha az államfő az Alkotmánybírósághoz fordul, a Tisza Párt elindítja vele szemben a megfosztási eljárást, ami súlyos közjogi vitákat okozhat.

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