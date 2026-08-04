Megdőlt az országos, a budapesti, a hajnali és a napi melegrekord is

Megdőlt az országos – és egyben fővárosi – napi hajnali minimum-, és a fővárosi napi maximumhőmérsékleti rekord kedden is – közölte a HugaroMet Zrt. a honlapján. Közleményükben azt írták: Újpesten kedden megdőlt a napi budapesti maximumhőmérsékleti rekord 40,3 Celsius-fokkal. A korábbi rekord szintén Újpesten volt 2017-ben, akkor 39,8 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet – jelezték.

A tájékoztatás szerint kedd hajnalban a Baranya vármegyei Bodán mindössze 26,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, a fővárosban pedig a János-hegyen 26,1 Celsius-fok volt a minimumhőmérséklet. Mindkét érték megdöntötte a Budapest, Széchenyi-hegyen 1998-ban mért 26,0 fokos korábbi napi rekordot – tették hozzá.

(MTI)