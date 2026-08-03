Minden csepp számít: emberi fogyasztásra alkalmatlan forrásvízzel öntöznek Veszprémben

Veszprémben nem ivóvízzel, hanem emberi fogyasztásra nem alkalmas forrásvízzel öntözik a fiatal fákat és a növényágyásokat – közölte a Veszprémi Közszolgáltató Zrt. hétfőn a Facebookon.

Azt írták: az öntözéshez használt víz magas nitráttartalma miatt emberi fogyasztásra nem alkalmas, a növények számára azonban nem jelent problémát. Gyepet nem locsolnak, kizárólag a fiatal fák és a kiemelt növényfelületek kapnak vízutánpótlást. Úgy fogalmaztak: így nem terhelik az ivóvízhálózatot, de a leginkább rászoruló növényeknek segítik átvészelni a rendkívüli időjárást.