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Minden csepp számít: emberi fogyasztásra alkalmatlan forrásvízzel öntöznek Veszprémben

Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.
admin Rugli Tamás
2026. 08. 03. 13:16
Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.

Veszprémben nem ivóvízzel, hanem emberi fogyasztásra nem alkalmas forrásvízzel öntözik a fiatal fákat és a növényágyásokat – közölte a Veszprémi Közszolgáltató Zrt. hétfőn a Facebookon.

Azt írták: az öntözéshez használt víz magas nitráttartalma miatt emberi fogyasztásra nem alkalmas, a növények számára azonban nem jelent problémát. Gyepet nem locsolnak, kizárólag a fiatal fák és a kiemelt növényfelületek kapnak vízutánpótlást. Úgy fogalmaztak: így nem terhelik az ivóvízhálózatot, de a leginkább rászoruló növényeknek segítik átvészelni a rendkívüli időjárást.

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