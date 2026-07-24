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Belföld

A Fidesz-kormány bukása után is milliárdokat osztott ki Hankó Balázs, azonnali vizsgálat indul

A Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az Országházban 2026. május 11-én.
Adrián Zoltán / 24.hu
admin Horváth Csaba László
admin Varga Zsuzsa
2026. 07. 24. 06:00
A Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az Országházban 2026. május 11-én.
Adrián Zoltán / 24.hu
A 24.hu olyan állami támogatásokra bukkant, amiket még Hankó Balázs minisztériuma közvetlenül az országgyűlési választások előtti napokban vagy az azt követő hetekben osztott ki, összesen több milliárd forint értékben. Egy Lezsák Sándorhoz köthető szervezethez például több mint egymilliárd forint támogatás került, de százmilliókkal támogatták a hun és türk tudatú népek világtalálkozóját, illetve Orbán János Dénes nagyoperettjének bemutatóját is. Rákérdeztünk a támogatást szerző szervezeteknél, mire költötték ezeket az összegeket. Tarr Zoltán tárcája pedig közölte, azonnali vizsgálat indul a támogatási döntések, a kifizetések jogszerűsége, valamint a források felhasználásának célszerűsége kapcsán.

Még Magyar Péter miniszterelnök hivatalba lépése előtt, de már a Fidesz-kormány választási veresége után is több milliárd forint vissza nem térítendő támogatás kiosztásáról döntött Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter – tudta meg a 24.hu.

A kiutalt támogatások többek közt azért érdekesek, mert a Tisza Párt választási győzelme után május 9-én miniszterelnöki esküt tett Magyar Péter első intézkedései közt utasította a leköszönő fideszes ügyvezető minisztereket, hogy tájékoztassák a beiktatását követő vezetői döntéseikről. Továbbá utasítást adott, hogy kötelezettségeket csak és kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak.

Ezután derült ki, hogy hét miniszter saját bevallása szerint is vállalt pénzügyi kötelezettséget. Ezekről Magyar Péter azt mondta, kisebb és nagyobb súlyú döntések is vannak, de mindegyiket ki fogja vizsgálni a Tisza-kormány.

Ugyanakkor nemcsak az új kormányfő beiktatása után, hanem a választások előtti napokban és a Fidesz-kormány választási bukása utáni hetekben is születtek figyelemre méltó miniszteri döntések. Lapunk az Európai Bizottsággal közölt, hazai állami támogatások adatbázisában bukkant rá a kedvezményezettek listájára.

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