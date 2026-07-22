Belföld

Kifosztotta a Hortobágy egyik halastavát az informatikai milliárdos cége

Szajki Bálint / 24.hu
admin Spirk József
admin Szajki Bálint
2026. 07. 22. 06:00
Szajki Bálint / 24.hu

Kifosztotta a Hortobágy egyik halastavát az informatikai milliárdos cége

admin Spirk József
admin Szajki Bálint
2026. 07. 22. 06:00
A hatóság emberei szerint – akik éppen 55 tonna hal tiltott lehalászása közben szálltak ki a TOP 50-es üzletember által bérelt vízhez – felszámolták az őshonos állatok élőhelyét.

Rekkenő hőségben állunk a K-V-1-es víztározó partján, a zsilip betonja éget a napsütésben, de a 300 hektáros hortobágyi mesterséges tó – a Velencei-tóval ellentétben – a hosszú kánikulában sem áll vesztésre a szárazsággal szemben. A Keleti-főcsatorna által táplált tározó partján most is zöldell a nádas, nagy kolóniákban gyűlnek a madarak.

A helyiek szerint azonban vannak intő jelek, amelyekre oda kell figyelni, például arra, hogy az elmúlt hetekben nagy hínárszigetek jelentek meg a víz felszínén. A tapasztalatok szerint ez annak a jele, hogy megbomlott az ökoszisztéma, a tó üres, eltűntek belőle a halak, amelyek korábban kordában tartották a gyorsan terjeszkedő növényzetet.

Riport a Balmazújváros melletti K-V. 1-2-3-4 (Keleti-főcsatorna) víztározó tavakról 2026. június 30-án.
Riport a Balmazújváros melletti K-V. 1-2-3-4 (Keleti-főcsatorna) víztározó tavakról 2026. június 30-án.
Riport a Balmazújváros melletti K-V. 1-2-3-4 (Keleti-főcsatorna) víztározó tavakról 2026. június 30-án.
Riport a Balmazújváros melletti K-V. 1-2-3-4 (Keleti-főcsatorna) víztározó tavakról 2026. június 30-án.
Riport a Balmazújváros melletti K-V. 1-2-3-4 (Keleti-főcsatorna) víztározó tavakról 2026. június 30-án.
7 fotó

Az „üresedés” tavaly télen következett be, és azt, hogy hova tűnt a halak nagy része, a hatóságok is alaposan dokumentálták. A halgazdaság emberei ugyanis a törvényi tiltás ellenére lehalászták az állományt: az ellenőrök 55 tonnányi hallal érték tetten őket. A tiltott műveletre egy TOP 50-be tartozó milliárdos cége adott megbízást.

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Belföld
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