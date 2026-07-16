Közérdekű: ebben az idősávban nem lehet DÁP- és KAÜ-azonosítással ügyintézést indítani

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy ezen a hétvégén az informatikai háttérrendszerekben előre ütemezett karbantartásra kerül sor” – olvasható a kormány közösségi oldalán. Azt is írják, hogy

a munkálatok során előfordulhat, hogy egyes e-közigazgatási szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetők és azok az elektronikus ügyintézési szolgáltatások sem, amelyek DÁP- (Digitális Állampolgár) vagy KAÜ- (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítást használnak.

Mindez azt jelenti, hogy a „Központi Kormányablakban ezen a hétvégén, 2026. július 18-án (szombaton) és július 19-én (vasárnap) kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel”.

Az ügyfélkiszolgálás tervezetten 2026. július 20-án, hétfőn ismét a normál működési rend szerint folytatódik.