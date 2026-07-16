Drónokkal fogja megfigyelni az elzárt vasúti területeket a MÁV

A vonat tetejére mászás nem kihívás, hanem életveszélyes cselekedet, amely idén már több tragédiához vezetett – hívta fel a figyelmet csütörtöki Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt. A posztban leírta: az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá vált, hogy illetéktelenek lépnek be az elzárt vasúti üzemi területekre, és az is, hogy vasúti járművekre, különösen a vonatok tetejére másznak fel.

Hegyi rámutatott, hogy az üzemi területeken a folyamatos vonatmozgás mellett a felsővezeték-rendszerben lévő 25 kilovoltos feszültség is hatalmas veszélyforrás, ahol egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat.

A helyzet kezelésére a vasúttársaságnál jelenleg előkészítés alatt áll az üzemi területek védelmének megerősítése. A bejelentés szerint egy pilotprogramot indítanak, amelynek során drónokkal figyelik majd a nagy kiterjedésű vasúti területeket.

Hegyi elmondása alapján a technológia segítségével az illegális behatolókat és a rongálókat még azelőtt észlelhetik, hogy kárt tennének a vasúti infrastruktúrában, a vagyonban vagy saját magukban.

Egy videó nem éri meg az életveszélyt

Hegyi őszinte együttérzését fejezte ki az érintett gyermekek és családjaik felé. A drónos megfigyelés bejelentése alig néhány nappal a budafoki Háros vasútállomáson történt áramütéses baleset után érkezett. A 24.hu beszámolója szerint múlt pénteken kora este ketten másztak fel egy tehervagonra a figyelmeztető táblák ellenére, és a magasfeszültségű áramütés következtében egy 17 éves fiú a helyszínen meghalt, egy 16 éves lányt pedig kritikus égési sérülésekkel vittek kórházba.

A mostani bejegyzésben azt kérte, különösen a fiataloktól, hogy egyetlen fénykép, videó vagy rövidebb gyalogút miatt se kockáztassák az életüket az elzárt területeken. A vasútbiztonság kérdéskörében a szerző egy korábbi, június végi posztjában egy másik súlyos statisztikára is kitért: akkor arról írt, hogy a nyár elejéig 21 vasúti átjárós baleset történt, amelyekben összesen tíz ember vesztette életét.