Pénteken kora este az életveszélyt jelző táblák ellenére két tinédzser felmászott egy tehervagonra a budafoki Háros vasútállomáson. A 16 éves lány és a 17 éves fiú meghalt, miután megrázta őket a magasfeszültségű áram. A 16 éves lány barátjuk viszont nem ment fel a vagonra, ezért nem sérült meg, de a balesetet látva sokkos állapotba került, így őt is kórházba szállították. Az RTL Híradó beszámolója szerint egy közeli vonaton ülő utas azt látta a balesetből, hogy egy ember ég a vagon tetején, ezután többen hívták a mentőket.