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Belföld

Két tinédzser halálra égett a magasfeszültségű áramtól egy tehervagon tetején

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 11. 18:39
Csóti Rebeka / 24.hu
A barátjuk nem sérült meg, de sokkos állapotba került.

Pénteken kora este az életveszélyt jelző táblák ellenére két tinédzser felmászott egy tehervagonra a budafoki Háros vasútállomáson. A 16 éves lány és a 17 éves fiú meghalt, miután megrázta őket a magasfeszültségű áram. A 16 éves lány barátjuk viszont nem ment fel a vagonra, ezért nem sérült meg, de a balesetet látva sokkos állapotba került, így őt is kórházba szállították. Az RTL Híradó beszámolója szerint egy közeli vonaton ülő utas azt látta a balesetből, hogy egy ember ég a vagon tetején, ezután többen hívták a mentőket.

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