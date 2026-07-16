Halálos baleset történt, jármű és oszlop közé szorult egy ember

Halálos baleset történt szerda este Pesterzsébeten. Az Udvarhely utca és Hunyadi tér kereszteződésénél két személyutó ütközött össze, majd az egyik felborult, a másik egy villanyoszlopnak ütközött – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI-vel. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a balesetről a honlapján azt írta:

A baleset következtében az egyik jármű és egy oszlop közé egy ember beszorult, őt a fővárosi hivatásos tűzoltók szabadították ki.

A rendőrség tájékoztatása szerint a villanyoszlopnak ütközött autó utasa életét vesztette, sofőrje megsérült. A felborult jármű sofőrje szintén megsérült, őket a mentők kórházba vitték. A baleset körülményeit a BRFK vizsgálja.