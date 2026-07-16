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Belföld

Halálos baleset történt, jármű és oszlop közé szorult egy ember

admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 16. 06:21

Halálos baleset történt szerda este Pesterzsébeten. Az Udvarhely utca és Hunyadi tér kereszteződésénél két személyutó ütközött össze, majd az egyik felborult, a másik egy villanyoszlopnak ütközött – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI-vel. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a balesetről a honlapján azt írta:

A baleset következtében az egyik jármű és egy oszlop közé egy ember beszorult, őt a fővárosi hivatásos tűzoltók szabadították ki.

A rendőrség tájékoztatása szerint a villanyoszlopnak ütközött autó utasa életét vesztette, sofőrje megsérült. A felborult jármű sofőrje szintén megsérült, őket a mentők kórházba vitték. A baleset körülményeit a BRFK vizsgálja.

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