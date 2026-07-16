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Belföld

Baleset: árokba csapódott egy autó az Őrségben, mentőhelikoptert hívtak

24.hu
2026. 07. 16. 16:34

Két felnőtt és a két gyermek sérült meg egy balesetben csütörtökön Őriszentpéter és Ivánc között, ahol egy személyautó az árokba csapódott.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a személyautó a 7451-es út 19-es kilométerénél hajtott az árokba, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI megkeresésére azt közölte: egy 30 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy 60 év körüli nőt és egy gyermeket végtagsérüléssel, stabil állapotban, míg egy másik gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.

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