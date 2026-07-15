Az M3-as elesett Gödöllőnél

Szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Gödöllőnél szerda reggel, ezért a sztráda Vásárosnamény felé vezető oldalát lezárták, Budapest felé is csak egy sáv járható – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Azt írták, hogy a 32-es kilométernél kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy papírgranulátumot szállító kamion; az ütközés miatt a kamion leszakadt darabjai a Budapest felé vezető oldalra is átrepültek.

A helyszínre gödöllői, hatvani és váci hivatásos tűzoltókat riasztottak, akik három vízsugárral eloltották a lángokat.

A baleset és a tűz miatt az országhatár felé vezető oldalt teljes szélességében lezárták, a főváros felé egy sávon lehet közlekedni – tették hozzá.

Az Útinform azt írta, hogy jelentős, több kilométeres torlódásra kell számítani mindkét irányban, aki teheti, a 3-as főúton kerüljön. (MTI)