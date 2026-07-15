Bekerült a jegyzőkönyvbe a tiszás Kulcsár Krisztián parlamenti kurvaanyázása

A Telex vette észre, hogy megjelent a múlt keddi parlamenti ülés jegyzőkönyve. Az ülésteremben elhangzottak leirata igazolja, hogy – bár a közvetítésben nem hallatszott – a tiszás Kulcsár Krisztián valóban kurvaanyázott a fideszes Molnárné Lezsák Anna (a korábbi MDF-es, majd fideszes képviselő, Lezsák Sándor lánya) felszólalása közben, és a családját szidalmazta. A jegyzőkönyv alapján Kulcsár többször közbeszólt, amíg Lezsák beszélt:

Molnárné Lezsák Anna: Én egy olyan családban nőttem fel, ahol azt tanultam meg, hogy a közélet nem a hatalomról, hanem (Kulcsár Krisztián: A lóvéról!) a köz szolgálatáról szól; hogy a szeretet hatalma nem egyenlő a hatalom szeretetével (Kulcsár Krisztián: Kurva anyját!); és azt is megtanultam, hogy a szabadság (Zaj, felzúdulás az ellenzéki padsorokban.), a demokrácia nem magától értetődő, hanem olyan érték, amelyet minden nemzedéknek tovább kell örökítenie. (Kulcsár Krisztián: Jó család! Jó család!) Akik átélték a kommunista diktatúrát, azok pontosan tudják, hogy a jogállamiság elvesztése soha nem egyik napról a másikra történik, nem fegyverekkel kezdődik, és nem látványos fordulatokkal folytatódik, hanem azzal, hogy a jog fokozatosan a politika szolgálatába áll (Kulcsár Krisztián: Lakitelek!), lépésről lépésre, cserépről cserépre, tégláról téglára.

A tiszás politikus trágár sértését többen szóvá tették, amint beszámoltunk róla, a Mi Hazánk-os Apáti István és a KDNP-s Latorcai Csaba is bocsánatkérésére szólította fel, utóbbi azt is jelezte neki, hogy a jól hallható közbekiabálása szerepelni fog a jegyzőkönyvben, mivel a gyorsíróknak is hallaniuk kellett.

Kulcsár végül bocsánatot kért, indulatosnak nevezve a mondatait. „Természetesen nem gondoltam szó szerint” – tette hozzá rövid felszólalásában. Lezsák Anna elfogadta a bocsánatkérést, ugyanakkor több fideszes politikus később azt követelte, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke távozzon az Országgyűlésből.

A Tisza-frakció akkor azt írta lapunknak: „Kulcsár Krisztián (…) hibázott. Hibáját elismerte, és elnézést kért. Bízunk benne, hogy nemcsak ő, hanem minden képviselő tanult az esetből.”