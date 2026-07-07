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Belföld

Anyázáson ment a vita a parlamentben, Kulcsár Krisztián bocsánatot kért

admin Kerner Zsolt
2026. 07. 07. 20:47
Lezsák Anna felszólalása közben a tiszás Kulcsár Krisztián közbeszólt. Ezután az ellenzékiek felháborodva kérték számon rajta az anyázást, ő pedig bocsánatot kért.

Kulcsár Krisztián tiszás képviselő száját Lezsák Anna fideszes képviselő asszony felszólalása alatt egyértelműen és letagadhatatlanul a “k**** a****” kifejezés hagyta el. Azt mintegy kéttucat képviselő hallotta. A tiszások érdekes módon nem… már a hallásuk is szelektív. Ilyenre korábban nem volt példa. Megyünk egyre lejjebb és lejjebb. Épül a tiszás szeretetország! Sokadik becsmérlő megnyilvánulása volt ez Kulcsár Krisztiánnak, aki a mai nappal végképp méltatlanná vált képviselő mandátumára

– írja Panyi Miklós fideszes képviselő a Facebookon.

Az Alaptörvény módosításáról szóló vitában a KDNP-s Latorcai Csaba és a Mi Hazánk-os Apáti István is bocsánatkérésre szólította fel a tiszás politikust, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnökét a szerintük jól hallható és majd a jegyzőkönyvbe is bekerülő sértés miatt.

A vitáról Deák Dániel fideszes influenszer is rakott ki videót. Kulcsár közbeszólását itt sem hallani, de a reakciója benne van, amelyben bocsánatot kér Lezsák Anna képviselőtől, indulatosnak nevezve a mondatait.

Természetesen nem gondoltam szó szerint

– tette hozzá.

Lezsák a bocsánatkérést elfogadta, majd a közvetítést nézőkhöz szólva azt mondta, minden nap a Tisza agresszióját kell elviselniük.

Je suis Varga Judit

– tette hozzá Lezsák.

Mivel a közvetítésből nem lehetett érteni, hogy mit és miért mondott Kulcsár, rákérdeztünk a Tisza Frakciónál is, hogy mi hangzott el. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

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