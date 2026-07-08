Szentkirályi Alexandra: Kulcsár Krisztián azt az útszéli stílust viszi, amit a miniszterelnök

Magyar Péter miniszterelnök a múlt héten hazug trógernek nevezte az egyik képviselőtársunkat, Kulcsár Krisztián tiszás képviselő tegnap pedig egy öblös kurva anyádat engedett el Lezsák Anna felé. Jól olvassa mindenki!

– írta Szentkirályi Alexandra szerdán, a Facebook-oldalán.

A parlamenti közvetítésben nem lehetett hallani Kulcsár szavait, ugyanakkor több ellenzéki politikus is felháborodottan jelezte, hogy mi történt. A fideszes Panyi Miklós szerint a sértést két tucat képviselő hallotta, a KDNP-s Latorcai Csaba pedig jelezte, hogy a bekiabálás olvasható lesz majd a jegyzőkönyvben is. Szintén bocsánatkérést követelt a Mi Hazánk-os Apáti István.

A vitáról Deák Dániel fideszes influenszer rakott ki videót. Kulcsár közbeszólását itt sem hallani, de a reakciója benne van, amelyben bocsánatot kér Lezsák Annától, indulatosnak nevezve a mondatait. „Természetesen nem gondoltam szó szerint” – tette hozzá. Lezsák a bocsánatkérést – mint mondta, keresztény emberként – elfogadta.

Szentkirályi szerint Kulcsár Krisztián ismeri a vívás szabályait, hiszen világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes párbajtőröző. Ott minden asszó úgy kezdődik, hogy a felek a fegyvert az arcukhoz emelve tisztelegnek egymásnak.

Kulcsár Krisztián ezt már elfelejtve épp azt az útszéli stílust viszi, amit a miniszterelnök, de tegnap annál többet is megengedett magának. Nincs helye a magyar Országgyűlésben!

– fogalmazott.

Az esettel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Tisza-frakciónak, de eddig nem kaptunk választ.