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Toroczkai szerint éppen lebontják a jogállamot

Mohos Márton / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 14. 09:25
Mohos Márton / 24.hu

Nem érti a Mi Hazánk frakcióvezetője, hogy miről beszélt Magyar, mert „a kampánynak már vége van”. A Fidesz és Orbán ostorozása helyett Toroczkai László szerint inkább a jogállam lebontásáról, a köztársasági elnök elzavarásáról kellett volna beszélni.

Visszaélt a Fidesz a kétharmaddal, de Önök is ezt csinálják, és Európában példa nélküli, ahogy lebontják a fékek és ellensúlyok rendszerét

– hangsúlyozta.

„Hogyan garantálja a Tisza, hogy nem fogják politikai célokra használni a titkosszolgálatokat, ha Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke lett a szolgálatok vezetője?” – vette fel Toroczkai, aki szerint a Tisza nem különbözik a Fidesztől.

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