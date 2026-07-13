Üzent a Velencei Bizottság Sulyok Tamásnak

Választ kapott a Sándor-palota és Sulyok Tamás a Velencei Bizottságtól azt követően, hogy az államfő május végén az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervéhez fordult a közelgő Alaptörvény-módosítás, így az ő eltávolításának ügyében. Sulyok azután kérte a bizottság állásfoglalását, hogy Magyar Péter miniszterelnök többször is lemondásra szólította fel őt és több más állami tisztségviselőt, majd kilátásba helyezte, hogy az alkotmány módosításával érik el a távozásukat.

A Sándor-palota hétfőn közzétette, hogy milyen jelzést kapott a beadványára Sulyok.

A Velencei Bizottság tájékoztatta a köztársasági elnököt a Bizottság azon döntéséről, hogy a továbbiakban – a korábbiakban jelzett sürgős eljárás helyett – rendes eljárási menetben folytatja az Alaptörvény 17. módosítási tervezetének az államfőt érintő részéhez kapcsolódó kérdések vizsgálatát. Ennek megfelelően a köztársasági elnök indítványait a legközelebbi plenáris ülésén, októberben összevontan tárgyalja

– verdikt tehát csak jóval azután születhet, miután Sulyokot minden valószínűség szerint néhány napon belül eltávolítják a hivatalából.

A Sándor-palota a Velencei Bizottság üzenetéhez az alábbi kommentárt fűzte:

Dr. Sulyok Tamás álláspontja változatlan abban, hogy a közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus jogállami megoldására indokolt lett volna az alkotmánymódosítás benyújtása előtt az alkotmányjog terén nemzetközi szinten szaktekintélynek számító Velencei Bizottság véleményének bevárása és figyelembevétele, ugyanis ez jelenthetne garanciát az európai viszonylatban is rendkívülinek számító helyzet alapvető alkotmányos elvekkel összhangban álló rendezésére.