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Elfogadták Sulyok Tamás lemondatását

Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 13. 18:24
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.

139 igen és 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítását. A részletekről itt írtunk. 

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18:24
Elfogadták Sulyok Tamás lemondatását

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„Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember” – Magyar Péter a felszólalása közben tudta meg Gulyás lemondását – élő
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