139 igen és 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítását. A részletekről itt írtunk.
A következő élő közvetítés része „Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember” – Magyar Péter a felszólalása közben tudta meg Gulyás lemondását – élő
Elfogadták Sulyok Tamás lemondatását
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
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