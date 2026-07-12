Akár jégeső is eshet vasárnap – mutatjuk merrefelé

Vasárnap alapvetően gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de időszakosan hosszabb időre is összeállhatnak a felhők, és főként az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki záporok, zivatarok – olvasható a HungaroMet Zrt. előrejelzésében.

Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, másutt csak zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben csupán 21, 25 fok valószínű. Késő estére 17, 26 fok közé hűl le a levegő.

Késő estig helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Az északias szél néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a nagyobb városokban pár fokkal melegebb is lehet.

Vasárnap a reggeli órákban a déli határszélen nem zárható ki egy-egy zivatar.

Napközben főként az északi, északkeleti megyékben alakulhat ki zivatar viharos (60–75 km/h) szél, apró szemű jég (< 1-2 cm) és intenzív csapadék kíséretében.

A négy északkeleti megyét (Borsod-Abaúj-Zemplént, Szabolcs-Szatmár-Bereget, Hajdú-Bihart és Hevest) érinti a jégesőveszély – derül ki a HungaroMet figyelmeztetéséből.