Orbán Anita külügyminiszter a szerdán végződő ankarai NATO-csúcstalálkozó legfontosabb eredményének azt nevezte, hogy a tagországok megerősítették, hogy védelmi kiadásaikat a hágai vállalások értelmében GDP-jük 5 százalékára fogják emelni, illetve hogy a hadiiparukat felfejlesztik a megfelelő szintű saját védelmi képességek kialakítása érdekében.

Orbán elmondta, hogy külügyminiszteri szinten egyeztettek Baherein, Katar, az Egyesült Arab Emirátusok illetve Kuvait tárcavezetőivel arról, az Arab-öböl menti országok hogyan tudják segíteni a NATO-tagországok biztonságát, és hogyan tudnak jobban együtt dolgozni.

A külügyminiszter az új kormány első NATO-csúcsán az Ukrajnáról folytatott tárgyalásokról azt mondta, megegyezés van a tagok között arról, hogy a katonai szövetség minél előbb igazságos és tartós békét szeretne az országban.

Orbán szerint sikeres csúcstalálkozót zártak, és kiemelte, hogy jó mottónak tartja az esemény kapcsán azt a sok résztvevő kormány- és államfőtől elhangzott mondatot, hogy a NATO erősebb mint valaha.

Magyar Péter is beszámolt röviden a szövetség csúcstalálkozójáról, egyebek mellett elmondta, hogy bemutatkoztak egymásnak Donald Trumppal, aki gratulált neki a választási győzelméhez. A miniszterelnök a találkozó második napjának elején tartott sajtótájékoztatóján azt is közölte, hogy rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkijjel, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben hosszabban is találkozni fognak Budapesten vagy Kijevben, majd közösen elutaznak Kárpátaljára is.

A NATO-csúcs tétjeiről előzetesen ebben a cikkben írtunk.