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24 óra után a lucernásban találták meg az igazoltatás közben rendőrt gázoló férfit

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 11. 19:28
Csóti Rebeka / 24.hu
A bujkáló elkövetőt hatósági-civil összefogás eredményeként sikerült elkapni.

Megtalálták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd megállás nélkül elhajtott – közölte szombaton a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A police.hu szerint a 43 éves helyi férfit Csikóstőttős határában, a lucernásban találták meg.

A férfit, aki csütörtökön késő este Kaposszekcsőn gázolta el a rendőrt, csaknem 24 óra bujkálás után fogták el.

A kutatást már éjszaka megkezdték, az autót hamar meg is találták, de a sofőr elmenekült.

A keresésében a Tolna-, Somogy- és Baranya megyei rendőrökön kívül a Készenléti Rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek kutyákkal, drónokkal, terepjárókkal vettek részt. A kaposszekcsői önkormányzat, helyi vállalkozók és éttermek, valamint több civil is étellel és itallal látta el a keresésben résztvevőket.

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