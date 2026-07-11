Hegedűs Zsolt szerint 20-25 százalékos béremelés kell az egészségügyben

A Deutsche Welle-nek adott interjút Hegedűs Zsolt, a kormány egészségügyi minisztere.
Én nem akarok Hegedűs Zsolt miniszter lenni, én Hegedűs Zsolt akarok maradni, aki szeret táncolni, aki őszinte, és aki szeretne valamit tenni Magyarországért és a magyar egészségügyért
– olvasható a Telex erről szóló cikkében.
Azt is mondta, a humánerőforrás hiánya nagy probléma itthon, mert hozzá hasonlóan sok magyar szakdolgozó ment el külföldre.
Minimum 20-25 százalékos béremelésről beszélt a riportban, hozzátéve, a várólisták csökkentését kell szorgalmazni, betegközpontú rendszert kiépíteni.
Nemrég nagy megtiszteltetés érte.
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