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Belföld

Hegedűs Zsolt szerint 20-25 százalékos béremelés kell az egészségügyben

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 11. 17:36
Adrián Zoltán / 24.hu

A Deutsche Welle-nek adott interjút Hegedűs Zsolt, a kormány egészségügyi minisztere.

Én nem akarok Hegedűs Zsolt miniszter lenni, én Hegedűs Zsolt akarok maradni, aki szeret táncolni, aki őszinte, és aki szeretne valamit tenni Magyarországért és a magyar egészségügyért

olvasható a Telex erről szóló cikkében.

Azt is mondta, a humánerőforrás hiánya nagy probléma itthon, mert hozzá hasonlóan sok magyar szakdolgozó ment el külföldre.

Minimum 20-25 százalékos béremelésről beszélt a riportban, hozzátéve, a várólisták csökkentését kell szorgalmazni, betegközpontú rendszert kiépíteni.

Nemrég nagy megtiszteltetés érte.

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