Medián: A Fidesz-szavazók harmadának nem tetszik Magyar Péter stílusa, de beszédei tartalmába nem tudnak belekötni

Újabb Medián-kutatást közölte a HVG, ezúttal arról, hogyan viszonyulnak az emberek az új Országgyűléshez, és mi a véleményük kifejezetten Magyar Péter szerepléseiről.

A megkérdezettek majd’ 40 százaléka nagyon gyakran, szinte mindig nézi a parlamenti közvetítéseket, Magyar Péter felszólalásait pedig a válaszadók több mint fele 52 százalék „nagyon jónak” minősítette.

A kutatócég azt is ábrázolta, hogy a fenti kérdésre milyen megoszlásban ítélik meg az egyes pártok szimpatizánsai. Az talán nem meglepető, hogy a Tisza-szimpatizánsok 73 százalékának egyértelmű tetszését bírják a miniszterelnök felszólalásai, és további 31 százalékuk válaszolt úgy, hogy a „beszédei tartalmilag általában jók, de stílusuk tulságosan durva és sértő”. Ugyanez a fideszes válaszolóknál úgy néz ki, hogy

nem kimutatható közülük azoknak az aránya, akik szerint Magyar nagyon jó beszédeket tart;

66 százalékuk szerint elfogadhatatlan, ahogy a miniszterelnök felszólal;

akad azonban 32 százaléknyi Fidesz-szavazó, akiknek csak a stílussal van bajuk, Magyar beszédeinek tartalmával a jelek szerint egyetértenek.

Az adatfelvétellel kapcsolatban a Medián jelezte: 2026. június 22-e és 29-e-között készítették a kutatást egy 1000 fős országos reprezentatív mintán, telefonos megkérdezés útján. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva súlyozással korrigálták, így a minta „jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét”. A közölt adatok hibahatára legfeljebb ±3,5 százalék – tették hozzá.