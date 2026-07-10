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Belföld

Elvileg az összes letiltott felhasználót feloldották a kormány Facebook-oldalán

Magyarország Kormánya / Facebook
admin Rugli Tamás
2026. 07. 10. 20:25
Magyarország Kormánya / Facebook

Újabb szolgálati közleményre hajazó bejegyzés jelent meg Magyarország Kormánya Facebook-oldalán, ahol az illetékesek jelezték: „felszabadítottak 10 ezer embert”. Azaz, feloldották azon felhasználóknak a tiltását, akiket még az előző kormány alatt tiltottak le az oldalról ilyen-olyan okok miatt.

10.000 ember. Nagyjából ennyi fiókot tiltott le az előző kormány erről a Facebook-oldalról. Az elmúlt hetekben feloldottuk a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét

– közölték, és ígérték egyúttal.

A múlt héten már írtunk róla, hogy a kormány a Facebook-oldalán közzétett egy rövid videót, amin a tiltott felhasználók sorát mutatták meg. A bemutató ott a legkevésbé sem volt teljes, a közlés szerint legalábbis a teljes lista végig görgetése jó 13 percet vett igénybe.

Miután az elmúlt években jellemzővé vált, hogy a(z előző) kormány a fontosabb bejelentéseket a közösségi médiában tette meg, a kitiltottak a választás után tömegével adtak hangot annak, hogy kérik a feloldásukat, a téma még a Tisza-kormány kormányszóvivői tájékoztatóján is előkerült.

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13 percbe telik végig görgetni azoknak a listáját, akiket kitiltottak Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról
Közel 10 ezer emberről van szó, akiknek a feloldását a következő hetekben megkezdik a kormányzati kommunikáció munkatársai.
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