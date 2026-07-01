13 percbe telik végig görgetni azoknak a listáját, akiket kitiltottak Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról

Videót tett közzé Facebook-oldalán Magyarország Kormánya szerda délután: az elhomályosított képernyőképen azon Facebook-felhasználóknak a felsorolása látható, akiket az elmúlt években a Fidesz kormányzása alatt kitiltottak az oldalról. Közel 10 ezer emberről van szó a közlés szerint, végig görgetni a neveiket tartalmazó listát 13 percbe is beletelik.

Miután az elmúlt években jellemzővé vált, hogy a kormány a fontosabb bejelentéseket a közösségi médiában tette meg, a kitiltottak a választás után tömegével adtak hangot annak, hogy kérik a feloldásukat, a téma a Tisza-kormány kormányszóvivői tájékoztatóján is előkerült már.

A mostani tájékoztatás szerint ez a munka is elkezdődik, a Kormányzati Kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. „Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat – fűzték még hozzá.