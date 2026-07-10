A lelkisegély-szolgálat önkéntese akadályozta meg, hogy egy telefonáló férfi megölje édesanyját

A vádirat szerint a szigetszentmiklósi férfi – a bűnügy vádlottja – alkohol- és nyugtatószer-függőségben szenved, ami miatt rendszeresen konfliktusba keveredett a szüleivel és a szomszédaival. A vádlott az életét kilátástalannak tartotta, ami miatt szüleit, különösen édesanyját okolta.

A férfi nagyon érdeklődött a fegyverek iránt, állandóan fegyveres elkövetéssel kapcsolatos híreket nézett, telefonján több lőfegyver fényképét tárolta.

Megöli az édesanyját, majd magával is végez

A vádlott 2025. szeptember 3. napján több alkalommal is felhívta a lelkisegély-szolgálatot, bemutatkozás nélkül, minek alkalmával a hívást fogadóval közölte, hogy megöli az édesanyját, majd magával is végez. Elmondta, hogy egy lőfegyvert fog beszerezni, amellyel fejbe lövi édesanyját.

A lelkisegély-szolgálat önkéntese megkísérelte lebeszélni a vádlottat a tervezett cselekményéről, azonban a férfi nyomatékosította édesanyja megölésének szándékát.

A lelkisegély-szolgálat munkatársa igyekezett vonalban tartani a férfit, közben pedig – hozzátartozója révén – értesítette a rendőrséget. A bejelentés alapján a vádlottat a rendőrség pár órán belül elfogta.

A Pest Vármegyei Főügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfit emberölés előkészületének bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.