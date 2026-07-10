Kováts Eszter: Üvöltve ne lehetne Európába menni? Csak úgy lehet

Vida Kamilla nemrég megjelent verseskötetének vezérmotívuma az úgynevezett igazságtételi törvényről szóló, 1991 novemberében a Testnevelési Főiskolán lezajlott Kónya–Pető-vita. Érdemes volt a versek értése végett újranézni: nem meglepő módon rezonálnak az MDF-es és az SZDSZ-es frakcióvezető érvei, és még inkább a részt vevő közönség képernyőn át is érezhető hangulata a NER elszámoltatásával kapcsolatban kibontakozó polémiákra. Emlékezetes az este moderátorának, Feledy Péternek az ebből a vitából ismert, a korszakot zavarbaejtően pontosan jelölő mondata, amellyel próbálta csendre-rendre inteni a résztvevőket: „Üvöltve nem lehet Európába menni!”

Nos: de, lehet. Sőt, csak úgy lehet.

Másrészt: ahogy akkor, úgy ma is revízióra szorul az, amit gyönyörűen kifejez ez a mondat: hogy mit gondolunk Európáról.

A bennünk élő két farkas

Vida Kamilla a vita mai jelentőségéről szóló esszéjében úgy fogalmaz, hogy

a demokratikus vita mint önérték ellentmondásosságának esztétikája, a politikai dilemmák legszebb szimmetriája bomlott ki a magyar közbeszéd tűzfalára.

Múlt és jövő. Realizmus és utópia. Jog és igazságosság. Igazságtétel és megbocsátás. A fideszes elit felelősségre vonása és megbékélés, a tiszás és a fideszes választók valóságainak összeillesztése. Vida arra jut, hogy „valójában lehetetlenség bármelyiküknek igazat adni. Két farkas lakozik bennünk: az egyik Kónya Imre, a másik Pető Iván”.

Két farkas lakozik bennem: az egyik Feledy Péter, a másik Vida Kamilla.

Az egyik azt mondja, hogy a TF-en 1991. november 16-án uralkodó hangulat Pető Iván igazát bizonyította: olyan volt a légkör, mintha a jogos sérelmek bármelyik pillanatban átcsaphatnának nyilvános lincselésbe. Veszélyes táplálni ezt a farkast. Ez érvényes ma is:

vajon Magyar Péter, akinél olykor nehéz megkülönböztetni a stratégiai performanszt az indulatkezelési problémáktól, túllő a célon, abbahagyja-e valaha, vagy ez innentől így marad, ez lesz a miniszterelnök által meghonosított új politikai kultúra?

A NER alatt sérelmek sorát átélő nép jogos elégtétele mikor csap át valami performatívon kívülibe, ennél is csúnyábba?

De aztán bekapcsol a másik farkas, az, amelyik azt mondja: amivel itt szemben állunk, az szépség és mágia, aki szerint nem lincshangulat uralkodott a TF-es előadóban, hanem „elementáris hatású […] indulat, szenvedély, lelkesültség és fájdalom, amely a hozzászólásokat és a kérdéseket jellemezte”. És ahonnan nézve a mai abszolút filmszínház maga az Aufhebung, a katarzis, ami miatt nem lesz lámpavas, sőt ez a tisztítótűz alapozza meg az új rendszerünket.