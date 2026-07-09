Addig vizsgálta a választási névjegyzéket a TASZ, hogy végül feljelentést tett

Április 12-én, az országgyűlési választás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokér (TASZ) szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel nemzetiségi névjegyzékbe, ezért a civil jogvédő szervezet feljelentést tett – idézi a távirati iroda a TASZ Facebook-oldalán megjelent közleményt.

A TASZ tudomása szerint az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagyrészt a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel választókat.

Kifejtették, hogy a roma nemzetiségi listára szavazók száma március végén két nagyobb hullámban bővült, bár sokan le tudtak iratkozni, végül így is több mint 44 ezer ember szerepelt a roma nemzetiségi névjegyzékben. A civil jogvédő szervezet szerint a kampányban több településen élelmiszercsomag-osztást szerveztek az Országos Roma Önkormányzathoz és a Fideszhez köthető szereplők, és a csomagokat sokszor csak a személyes adatok megadása után lehetett átvenni. Ezekkel az adatokkal lehetőség nyílhatott a névjegyzékbe vételi kérelmek kitöltésére és leadására csalók által is – tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a kampányidőszakban több mint 10 ezer embert meghatalmazott útján vettek fel a névjegyzékbe, ami a szervezet szerint valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Mindez felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját, ezért a választások tisztaságának védelme érdekében feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen – közölték.

A választás napján a 24.hu több kistelepülésről is tudósításban számolt be arról, hogy civilek és tiszás aktiviták is figyelemmel kísérik a fejleményeket. Ellátogattunk például a Heves vármegyei Tarnazsadányba, ahol 4 évvel korábban több mint 70 százalékkal nyert a Fidesz. A többségében romák lakta településről olyan jelzéseket kaptunk, hogy tervezett választási csalások, szavazatvásárlások történhetnek.