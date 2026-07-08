Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 8., szerda
Friss hírek
- Anyázáson ment a vita a parlamentben, Kulcsár Krisztián bocsánatot kért.
- Kéttucatnyi ember tüntetett a közmédia előtt, a Fidesz és a Védvonal szerint visszaéltek a nevükkel.
- „Nincs vége, Kicsi” – mondta zárszóként Hajdú B. István az argentinok továbbjutása után.
- Az önálló párttá váláson gondolkodik a KDNP. A Fidesszel közös munka hasznos és szükségszerű volt, de gyorsan le kellene válni, mondja egy vitaanyag a párton belül.
- Eltűnt egy teherszállító repülő Pakisztánban. A tengerbe csapódhatott.
- „Sírj, kiabálj, énekelj, öleld meg a melletted állót!” – Argentína örömmámorban, Messit istenítik a lapok.
- „Kimondom, amit gondolok: ez nyilvánvaló bunda volt” – az egyiptomi kapitány nem fogta vissza magát az argentinok elleni kiesés után.
- Felhergelte a futballszurkolókat a 88 éves színészlegenda, Sir Anthony Hopkins.
- A ráadásban kapott gólt, vereséggel rajtolt a BL-ben az ETO futballcsapata
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Budapest és Veresegyház között pótlóbuszok járnak július 19-ig.
BKK
- A 28-as villamos 10-től 12 óráig nem közlekedik a teljes vonalon.
- A 28A villamos 10-től 12 óráig az Új köztemető (Kozma utca) és a Kada utca / Maglódi út között nem közlekedik.
Mai időjárás:
- Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre többfelé fordul naposra az idő.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
- Késő estére 15 és 25 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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- Ellák
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