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Belföld

Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 08. 07:03
GETTY IMAGES

2026. július 8., szerda

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Budapest és Veresegyház között pótlóbuszok járnak július 19-ig.

BKK

  • A 28-as villamos 10-től 12 óráig nem közlekedik a teljes vonalon.
  • 28A villamos 10-től 12 óráig az Új köztemető (Kozma utca) és a Kada utca / Maglódi út között nem közlekedik.

Mai időjárás:

  • Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre többfelé fordul naposra az idő.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
  • Késő estére 15 és 25 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Ellák

Deviza középárfolyam:

  • EUR 354,54
  • USD 310,24
  • CHF 384,72
  • GBP 415,47

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