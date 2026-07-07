Kéttucatnyi ember tüntetett a közmédia előtt, a Fidesz és a Védvonal szerint visszaéltek a nevükkel

Nagyjából kéttucat ember jelent meg a közmédia Kunigunda utcai központja előtt kedd este, hogy a sajtószabadságért tüntessen, miután az új vezetés kedd délután beszüntette a hírszolgáltatást.

A tüntetést a Hír TV hirdette, de eredetileg a Védvonal Észak-Pest nevű oldaltól jött az ötlet. A Fidesz és a Védvonal nevében Czunyiné Bertalan Judit közleményt adott ki, amelyben tagadják, hogy ők szervezték volna a tiltakozást.

A mai, MTVA-székház előtti tüntetést nem a Fidesz és nem a Védvonal szervezte. A szervezők, miután az esemény meghirdetését követő megkeresésünkre nem reagáltak, okkal feltételezzük, hogy a Védvonal nevével visszaélve hirdették meg az eseményt. Mindemellett a mai napon a közmédiában történteket a leghatározottabban elítéljük. Csütörtökön a Sándor-palota előtt a közmédia dolgozóiért is kiállunk. Elfogadhatatlannak tartunk minden olyan intézkedést vagy eljárást, amely a médiaszabadságot, a szerkesztői függetlenséget vagy a munkavállalók jogait sérti. Ami ma a közmédiában történt, az politikai üldözés, a tiszás önkény újabb tombolása. A médiaszabadság és a média munkatársainak jogai mellett következetesen kiállunk. Minden rendelkezésünkre álló jogi segítséget az érintett munkavállalók számára biztosítunk.

– írja Czunyiné.