Eltűnt egy teherszállító repülő Pakisztánban

Eltűnt egy teherszállító repülőgép Pakisztán tengerpartjánál kedd éjszaka, a hatóságok tengeri mentőakciót indítottak a gép és ötfős legénységének felkutatására – jelentette be a pakisztáni repülési hatóság.

A Boeing 737 típusú gép az Egyesült Arab Emírségekben található Sardzsából Karacsiba tartott, és végcéljának közelében tűnt el a radarokról, miután már navigációs nehézségeket jelzett a légi irányításnak.

A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás szerint a K2 Airways légitársasághoz tartozó pakisztáni gép valószínűleg a tengerbe zuhant Karacsitól délnyugatra. Ezt megelőzően többször is hirtelen megváltoztatta repülési magasságát.

K2 Airways #KTA1732 is reportedly missing. Preliminary ADS-B data indicate a possible crash in the sea southwest of Karachi. https://t.co/IIMDHaGTAy pic.twitter.com/KbyI5kKmh1 — Flightradar24 (@flightradar24) July 7, 2026

Pakisztánban utoljára 2020-ban, a koronavírus-járvány idején történt súlyos légi katasztrófa, abban 97 ember meghalt.