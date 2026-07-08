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Belföld

Ügyvéd: a Semjén által indított eljárás során előkerülhet Zsolt bácsi neve

Szajki Bálint / 24.hu
A gyermekvédelemért szervezett tüntetést és vonulást a TISZA párt a Deák Ferenc térről a Budai Várba 2025. december 13-án.
admin Balavány György
2026. 07. 08. 05:58
Szajki Bálint / 24.hu
A gyermekvédelemért szervezett tüntetést és vonulást a TISZA párt a Deák Ferenc térről a Budai Várba 2025. december 13-án.
Komlódi Gábor szerint az ügyészség súlyos eljárásjogi hibát követett el, amikor nem vette figyelembe a DK-s képviselő mentelmi jogát, ezért az ügy akár az Alkotmánybíróságig is eljuthat. Arató Gergely volt az, aki a parlamentben először mondta ki a Zsolti bácsi nevet, hatalmas politikai lavinát elindítva. Az eljárásban akár Semjén Zsolt poligráfos vizsgálatára is sor kerülhet.

Amint arról beszámoltunk, hétfőn békéltető tárgyaláson hallgatta meg a bíróság a Semjén Zsolt által feljelentett kilenc személyt a Zsolti bácsi ügyben. A feljelentettek között van három korábbi ellenzéki országgyűlési képviselő, Szabó Tímea, Tordai Bence és Arató Gergely is. Meghallgatták Kiss László óbudai polgármestert és Somogyi András humoristát, valamint egy magánszemélyt is.

A feljelentés szerint az érintettek állításai alkalmasak voltak, hogy a KDNP-s politikus jó hírnevét és társadalmi megbecsültségét sértsék azáltal, hogy azt sugalmazták:

Semjén Zsolt lehet az a Zsolti bácsi, aki állítólag magas rangú politikusként a Szőlő utcai javítóintézetben gyermekeket abuzált.

A meghallgatáson a DK-s Arató leszögezte, nincs miért bocsánatot kérniük, ebben Szabó Tímea is egyetértett vele. A kilenc vádlott közül egy személy – az RTL információja szerint Kiss László – elnézést kért Semjéntől, ezért vele szemben az eljárás nem folytatódik. Megkerestük levélben Kisst, hogy a bocsánatkérés okáról érdeklődjünk, de az óbudai polgármester egyelőre nem adott választ. (Ugyanakkor tudható, hogy a DK-ból nemrég kilépett politikus tavaly májusban hagyhatta el a börtönt, ahol kilenc hónapot töltött letartóztatásban egy még folyamatban lévő korrupciós ügy gyanúsítottjaként.)

Szajki Bálint / 24.hu A Polgári Ellenállás a Szőlő utcai javítóintézet elé hirdetett néma demonstrációt december 14-én.

Mentelmi jog és immunitás

Komlódi Gábor ügyvéd a büntetőeljárásban Arató Gergely védelmét látja el. Elmondta, biztos abban, hogy ügyfelét illetően felmentő ítélet születik, és arról is beszélt: az eljárás során elhangozhat az állítólagos Zsolti bácsi valódi neve.

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