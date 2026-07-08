bóna szabolcsnonius luxushotelnemzeti ménesbirtokmezőhegyes
Belföld

Új funkciót keresnek a Nonius luxushotelnek az agrárminiszter szerint

admin Vaskor Máté
2026. 07. 08. 08:51

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságban számos példaértékű fejlesztés történt az elmúlt időszakban. A megalomán Nonius luxushotel nem ezek közé tartozik, és funkcióját tekintve semmi köze sincs a ménesbirtok portfóliójához

– közölte Bóna Szabolcs a Facebookon, aki szerint éppen ezért új funkciót kell találniuk az épületnek, a közpénzt pedig értelmes, valódi oktatási célú fejlesztésekre fogják költeni.

Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a videójában kitért arra, hogy az eredetileg 1,2 milliárdosra tervezett projekt mostanra jóval több pénzbe került, a legutóbbi megvalósítási tanulmány már 3,5 milliárdos beruházási igényt mutatott.

Azt gondolom, hogy ez egy állatorvosi ló mezőhegyes életében. Ennek a projektnek majd valamilyen funkciót kell találni. Az érintettek, a tervezők, a kivitelezők azt gondolom, hogy áldozatok részben

– mondta.

A miniszter szerint egyáltalán nem fér bele, hogy luxushotelt építsenek oda, ezért van mit tenni és újragondolni.

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