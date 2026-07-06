Bóka tiszás önkényről beszélt, Ruff szerint a fideszesek még mindig a gyász első fázisában vannak

Bóka János fideszes képviselő, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter a tiszás önkényről beszélt. Karrierdiplomatákat rúgtak ki, embereket aláznak meg és lehetetlenítenek el, mert az önkény világában mindenkinek ez az osztályrésze. Szerinte politikai megrendelésre vezetnek vezetőszáron politikusokat. Most Áder Jánossal szemben hirdetnek lincselést azért, mert kimondta az igazságot: hogy a Tisza alkotmányos puccsra készül. Azt ígérte, ezt nem fogják hagyni.

A kormány nevében Ruff Bálint válaszolt.

Régen beszéltünk, de semmit sem változtak. Nem akarok pszichologizálni, de még mindig a gyász első fázisában vannak

– mondta Ruff, majd Tuzsonra olvasta, hogy azt állította, hogy nem voltak kiskorú áldozatai a Szőlő utcai ügynek.

Ruff elmondta, hogy 2026. április 12-én magyarok millió kimondták, hogy vége van a NER-nek. Jobb- és baloldali emberek, valamint középen állók azt mondták, hogy ezt a rendszert le kell bontani, ezt teljesíti a Tisza, lépésről lépésre, tégláról téglára.