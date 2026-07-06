A pedagógusok teljesítményértékelése következett

A KDNP-s Latorcai Csaba vette át az ülés vezetését, a pedagógusok teljesítményértékelésének záróvitája jön.

Az előterjesztő, Müller Anna, a Tisza képviselője elmondta, hogy fontos fenntartani a rendszert, hogy tudják jutalmazni a kiemelkedő teljesítményt. Ugyanakkor a mostani rendszer erre nem alkalmas: a pedagógusok és a különböző érdekképviseletek már jelezték a hibákat, és e szerint érdemi visszajelzést nem kapott a tanárok többsége, nem támogatták a szakmai fejlődésüket. A TÉR nevű informatikai rendszer sem tudta érdemben csökkenteni az igazgatók és tanárok adminisztratív terheit.

Az Orbán-kormányok alatt a 2024/25-ös tanévben kötelezték az igazgatókat először a pedagógusok teljesítményértékelésére, melyet „illetményemelésként” próbáltak keretezni, hogy még „vonzóbbá tegyék a pedagógus-életpályát”, és „javítsák a köznevelés eredményét”. Az értékelés során 100 pontot lehet szerezni, a 80 pontot elérő pedagógusokat sorolják a kiemelkedő teljesítményűek közé. Akik 50 pont alatti eredményt érnek el, a fejlesztendő teljesítményű csoportba sorolják, a kettő között pedig az átlagos teljesítményűek vannak. A kiemelkedő teljesítményűek a jövő tanévtől pluszjuttatást kaphatnak az alapbérükbe építve, ami átlagosan havi bruttó 20 ezer forintot tett ki.

A javaslat tehát nem eltörölné, hanem átalakítani a jelenlegi rendszert. Müller elmondta, hogy először felfüggesztik a jelenlegi rendszert, amivel lehetőséget teremtenek arra, hogy a pedagógusok, szakmai szervezetek, igazgatók és fenntartók kitalálják az új, igazságos és átlátható szisztémát, amellyel elismerik a tanárok munkáját.

A kormány nevében Kapronczai Balázs szólt hozzá: elmondta, hogy módosítók a javaslathoz nem érkeztek, ami szerint a törvényszöveg szakmai színvonalát igazolja. Megismételte, hogy első lépésként a fölösleges adminisztratív terhet jelentő teljesítményértékelési rendszert függesztik fel, mielőtt a nemzetközi példák tapasztalatai alapján egy új, személyre szabott szabályozást alakítanak ki, amely valóban „a minőségi nevelő munkát és a tanárok szakmai fejlődését támogatja”. Ehhez várják a jó szándékú észrevételeket.

A fideszes Czirbus Gábor elismerte, hogy voltak kritikák a mostani rendszerrel kapcsolatban, a hiányosságokat ki kell javítani. Erről lehet, és kell szakmai vitát folytatni, de a rendszert akkor van értelme megszüntetni, ha már ki van dolgozva egy új koncepció. A Tisza-kormány szerinte ismételten azt bizonyítja, hogy könnyebb valamit eltörölni, mint újat alkotni.

A KDNP-s Rétvári Bence szerint nehéz olyan szabályozást megalkotni, amely mindenki számára elfogadható, ám az joggal lenne elvárható, ha a Tisza az általánosságokon túlmenően, mint hogy legyen minden jobb, előállna egy saját javaslattal. Azt gondolták, hogy úgy érkeznek a kormányba, hogy kidolgozott koncepciójuk van arra, hogyan alakítanák át a teljesítményértékelést – ez a KDNP hiányérzete a javaslat kapcsán.

A Mi Hazánk-os Dúró Dóra szerint az előterjesztés a valódi kérdést nem érinti. Ő is azt kifogásolta, hogy a munka könnyebbik felét végezték el, arra nincs válaszuk, hogyan fog kinézni a teljesítményértékelés a jövőben.