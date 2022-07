Orbán tusványosi beszédének hivatalos fordításából már nem maradt ki a kevert fajokról szóló rész

A többi között ez hangzott el Orbán Viktor idei tusványosi beszédében. A miniszterelnök ezt követően úgy fogalmazott: „Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni”.

Orbán tusnádfürdői beszéde sokakat felháborított, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke például úgy értékelt, „Orbán náci szövege kiír bennünket a becsületes népek világából”, Frölich Róbert országos főrabbi pedig leszögezte: „Csak egyetlen faj él e földön: a Homo Sapiens Sapiens. Ez a faj egy és oszthatatlan”.

A beszédet követően Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációjának vezetője körlevelet küldött az Európai Parlament képviselőiének egy linkkel, amely a kormányfő tusványosi beszédének írásos összefoglalójára mutatott. Ezt elolvasva Ujhelyi István szocialista EP-képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy az összefoglalóból kimaradtak azok a részek, amelyek „a legtöbb vitát és ellenérzést váltják, illetve válthatják ki Európában és a nemzetközi térben”, így az előbb idézett fajelméleti fejtegetés is.

A miniszterelnök hivatalos oldalára ezt követően felkerült a teljes beszéd angol nyelvű leirata is, ebből már nem maradtak ki a „kevert fajúságról” szóló részek sem, egész pontosan így hangzik a fenti idézet angolul:

So, for example, in the Carpathian Basin we are not mixed-race: we are simply a mixture of peoples living in our own European homeland.