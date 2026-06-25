Gyorsított eljárásban állítják bíróság elé a polgármestert, aki a sárgarépa kódjával lopott legót a Tescóból

Gyorsított eljárásban állítja bíróság elé az Egri Járási Ügyészség Bujáki Ferencet, Terpes polgármesterét, aki május elején legót lopott a sárgarépa kódjával az egri Tescóból – tudta meg a 24.hu. Bujáki az úgynevezett „banántrükk” módszert alkalmazta. Ezt azt jelenti, hogy egy olcsóbb termék – jellemzően gyümölcs vagy zöldség – vonalkódját húzzák le az önkiszolgáló kasszánál, és nem annak az áruét, amit végül hazavisznek. Bujáki lapunktól értesült arról, hogy hamarosan bíróság elé állítják.

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