Beavatkozási terv készült a Velencei-tó halállományának védelmére

Átfogó intézkedési terv készült a Velencei-tó halállományának védelmére a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakértőinek bevonásával, miután szerda reggel minden eddiginél alacsonyabb vízszintet mértek a tavon – közölte a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) helyi kirendeltségének vezetője.

Pálinkás Imre Pál elmondta: a tó vízgyűjtő területén idén rendkívül kevés csapadék hullott, ezért „soha nem látottan alacsony vízállással” indulhat a várhatóan forró és száraz nyári időszak. Hozzátette, tapasztalataik szerint egy-egy melegebb napon a vízszint akár napi fél-egy centimétert is csökkenhet, a minimum pedig várhatóan szeptember végére, október elejére alakul ki.

Akár mentőhalászatra is szükség lehet

A szakemberek már megkezdték a védekezést: a tó legmélyebb részein levegőztető berendezéseket helyeztek üzembe, kettőt a dinnyési hullámtörőnél, kettőt pedig az északi evezőspályánál. Amennyiben a helyzet tovább romlik, akár mentőhalászatra is szükség lehet. Ebben az esetben az őshonos fajokat közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok feldolgozásra kerülhetnek.

A víz minősége egyelőre megfelelő, azt kéthetente ellenőrzik, ugyanakkor a szakemberek nem zárják ki a tömeges halpusztulás lehetőségét sem. Ez leginkább akkor következhet be, ha a tartós hőséget hirtelen lehűlés követi.

Szerda reggel az agárdi vízmércén mindössze 52 centimétert mutattak, ami új negatív rekordnak számít. A vízügyi szakemberek szerint azonban ez csak átmeneti állapot: a jelenlegi tendenciák alapján a vízszint tovább csökkenhet, az sem kizárt, hogy a nyár végére gyakorlatilag egy pocsolya marad belőle.