velencei-tóhalállomány
Belföld

Beavatkozási terv készült a Velencei-tó halállományának védelmére

Velencei-tó
Vasvári Tamás / MTI
A drónnal készült felvételen a Sirály strand partszakasza Gárdonyban 2026. június 23-án. Az alacsony vízállás miatt, illetve az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban több strand sem üzemel.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 24. 18:36
Velencei-tó
Vasvári Tamás / MTI
A drónnal készült felvételen a Sirály strand partszakasza Gárdonyban 2026. június 23-án. Az alacsony vízállás miatt, illetve az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban több strand sem üzemel.
A rekordalacsony vízállás miatt intézkedési tervet dolgoztak ki a szakemberek a Velencei-tó halállományának megóvására, miközben további vízszintcsökkenés várható.

Átfogó intézkedési terv készült a Velencei-tó halállományának védelmére a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakértőinek bevonásával, miután szerda reggel minden eddiginél alacsonyabb vízszintet mértek a tavon – közölte a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) helyi kirendeltségének vezetője.

Pálinkás Imre Pál elmondta: a tó vízgyűjtő területén idén rendkívül kevés csapadék hullott, ezért „soha nem látottan alacsony vízállással” indulhat a várhatóan forró és száraz nyári időszak. Hozzátette, tapasztalataik szerint egy-egy melegebb napon a vízszint akár napi fél-egy centimétert is csökkenhet, a minimum pedig várhatóan szeptember végére, október elejére alakul ki.

Akár mentőhalászatra is szükség lehet

A szakemberek már megkezdték a védekezést: a tó legmélyebb részein levegőztető berendezéseket helyeztek üzembe, kettőt a dinnyési hullámtörőnél, kettőt pedig az északi evezőspályánál. Amennyiben a helyzet tovább romlik, akár mentőhalászatra is szükség lehet. Ebben az esetben az őshonos fajokat közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok feldolgozásra kerülhetnek.

A víz minősége egyelőre megfelelő, azt kéthetente ellenőrzik, ugyanakkor a szakemberek nem zárják ki a tömeges halpusztulás lehetőségét sem. Ez leginkább akkor következhet be, ha a tartós hőséget hirtelen lehűlés követi.

Szerda reggel az agárdi vízmércén mindössze 52 centimétert mutattak, ami új negatív rekordnak számít. A vízügyi szakemberek szerint azonban ez csak átmeneti állapot: a jelenlegi tendenciák alapján a vízszint tovább csökkenhet, az sem kizárt, hogy a nyár végére gyakorlatilag egy pocsolya marad belőle. 

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