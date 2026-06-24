Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőség miatt

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot.

Mint írták, eredetileg 2026. június 27-én, szombaton 22 órától június 28-án, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben a nehézgépjárműveket érintő korlátozás. Ezen változtat most a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, és

2026. június 27-én, szombaton 22 órától másnap, azaz június 28-án, vasárnap reggel 6 óráig feloldja a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén kizárólag 2026. június 28., vasárnap 6-22 óra között lesz érvényben kamionstop az érintett járműveknek.

A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja.

A kánikula fokozottabb óvatosságra van szükség

A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű-vezetőknek javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát – különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra –, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról.

A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb, déli órákban történő utazást.

A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket egyaránt megterheli: csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő, ezért a minisztérium mindenkitől fokozott figyelmet, türelmet és körültekintést kér az utakon – tették hozzá.