„A be nem váltott ígéretek szomorú szimbóluma ez az épület” – így fest most az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum

Nagy szeretettel köszöntöm önöket, a kivételezetteket, akik bejuthattak ebbe az épületbe.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelképes helyszínt választott június 20-án a Múzeumok Éjszakájának megnyitására: a 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum gyönyörű és igen poros üvegcsarnokát.
A múzeum ikonikus Üllői úti épületét 1896-ban, a millenniumi ünnepségek évében avatták fel, majd egy évvel később nyitották meg a nyilvánosság előtt. A palotát Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezték; a Zsolnay-kerámiával borított tető, a keleti és magyaros motívumok ötvözése, valamint az épület újszerű térszervezése miatt hamar a magyar szecesszió egyik legfontosabb alkotásává vált. Mégis lassan egy évtizede a nyilvánosság elől elzárva áll, a 2017-es bezáráskor ígért felújítást az előző kormány pénzügyi és prioritási okokra hivatkozva folyamatosan halasztgatta.
Mindeközben a felállványozott, kiürített és magára hagyott épület gyakorlatilag enyészetnek indult.
A be nem váltott ígéretek szomorú szimbóluma ez az épület. Maga az intézmény is azt szimbolizálja, hogyan állt az előző, megbuktatott kormány a kultúrához, a múzeumokhoz. Újítást és haladást ígért, de helyette tönkretett és gátolt. Becsomagolt és elvonta a levegőt, miközben azokat azért bőkezűen támogatta, akik silány politikai üzeneteik közvetítői voltak. A szakembereket nagyon gyakran semmibe vette, műkincseinkből, értékes műtárgyainkból pedig úgy válogatott, mintha csak egy piacon járt volna. Helyettük szeretnék elnézést kérni
– fogalmazott a megnyitón Tarr Zoltán. A miniszter beszédében kiemelte továbbá, hogy meglátása szerint „a múzeumok nem luxusplázák”.
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