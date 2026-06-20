„A be nem váltott ígéretek szomorú szimbóluma ez az épület” – így fest most az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum

Magyarország legértékesebb műemlékei között tartják számon, mégis közel egy évtizede zárva tart az Iparművészeti Múzeum, miközben az épület a félbehagyott felújítás és a karbantartás hiánya miatt folyamatosan károsodik. A még romjaiban is lélegzetelállító szecessziós palota szimbolikus hely; nem csoda, hogy sorsának felkarolása a Tisza-kormány illetékes minisztériumainak egyik első közös ügye lett. Az épület a Múzeumok Éjszakájára ideiglenesen a nyilvánosság előtt is megnyit, bejártuk hát elhagyatott tereit, és meghallgattuk Tarr Zoltán és a Tisza terveit.