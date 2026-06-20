Kultúra

„A be nem váltott ígéretek szomorú szimbóluma ez az épület” – így fest most az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum

Szajki Bálint / 24.hu
A Múzeumok Éjszakájának megnyitója az Iparművészeti Múzeumban 2026. június 20-án.
admin Varga Zsuzsa
admin Szajki Bálint
2026. 06. 20. 13:29
Szajki Bálint / 24.hu
A Múzeumok Éjszakájának megnyitója az Iparművészeti Múzeumban 2026. június 20-án.

„A be nem váltott ígéretek szomorú szimbóluma ez az épület” – így fest most az évek óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum

admin Varga Zsuzsa
admin Szajki Bálint
2026. 06. 20. 13:29
Magyarország legértékesebb műemlékei között tartják számon, mégis közel egy évtizede zárva tart az Iparművészeti Múzeum, miközben az épület a félbehagyott felújítás és a karbantartás hiánya miatt folyamatosan károsodik. A még romjaiban is lélegzetelállító szecessziós palota szimbolikus hely; nem csoda, hogy sorsának felkarolása a Tisza-kormány illetékes minisztériumainak egyik első közös ügye lett. Az épület a Múzeumok Éjszakájára ideiglenesen a nyilvánosság előtt is megnyit, bejártuk hát elhagyatott tereit, és meghallgattuk Tarr Zoltán és a Tisza terveit.

Nagy szeretettel köszöntöm önöket, a kivételezetteket, akik bejuthattak ebbe az épületbe.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelképes helyszínt választott június 20-án a Múzeumok Éjszakájának megnyitására: a 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum gyönyörű és igen poros üvegcsarnokát.

A múzeum ikonikus Üllői úti épületét 1896-ban, a millenniumi ünnepségek évében avatták fel, majd egy évvel később nyitották meg a nyilvánosság előtt. A palotát Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezték; a Zsolnay-kerámiával borított tető, a keleti és magyaros motívumok ötvözése, valamint az épület újszerű térszervezése miatt hamar a magyar szecesszió egyik legfontosabb alkotásává vált. Mégis lassan egy évtizede a nyilvánosság elől elzárva áll, a 2017-es bezáráskor ígért felújítást az előző kormány pénzügyi és prioritási okokra hivatkozva folyamatosan halasztgatta.

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Mindeközben a felállványozott, kiürített és magára hagyott épület gyakorlatilag enyészetnek indult.

A be nem váltott ígéretek szomorú szimbóluma ez az épület. Maga az intézmény is azt szimbolizálja, hogyan állt az előző, megbuktatott kormány a kultúrához, a múzeumokhoz. Újítást és haladást ígért, de helyette tönkretett és gátolt. Becsomagolt és elvonta a levegőt, miközben azokat azért bőkezűen támogatta, akik silány politikai üzeneteik közvetítői voltak. A szakembereket nagyon gyakran semmibe vette, műkincseinkből, értékes műtárgyainkból pedig úgy válogatott, mintha csak egy piacon járt volna. Helyettük szeretnék elnézést kérni

– fogalmazott a megnyitón Tarr Zoltán. A miniszter beszédében kiemelte továbbá, hogy meglátása szerint „a múzeumok nem luxusplázák”.

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Kultúra
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