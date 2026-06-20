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Belföld

Megkéselt egy férfit egy zagyvarékási nő

24.hu
2026. 06. 20. 14:34
A rendőrök elfogták a 27 éves támadót.

Egy zagyvarékasi nő súlyos sérüléseket okozott egy helyi férfinak, írja a police.hu. A rendőrségre késelésről érkezett bejelentés június 19-én délután, miszerint egy zagyvarékasi nő szóváltást követően egy késsel test szerte több helyen megszúrt egy helyi férfit.

A bejelentést követően a rendőrök rövid időn belül a településen elfogták a 27 éves támadót, és előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki súlyos testi sértés miatt. Megállapították, hogy a nő ellen több körözés is van érvényben lopás miatt.

A gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását.

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