Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a napokban beszámolt arról, hogy a Szijjártó Péter által vezetett minisztérium átvilágítása közben honosítási visszaélésekre bukkantak, amelyek során olyan személyek kaptak magyar állampolgárságot, akik az állampolgárság szokásos kritériumainak sem feleltek meg.

Velkey azt írja, hogy ezekben az ügyekben a honosítási támogatásokat végül Semjén Zsolt akkori miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért felelős miniszter adta meg.

»Kedves Zsolt!« Mindössze ez a baráti megszólítás kellett Semjén Zsoltnak ahhoz, hogy rábólintson olyan kanadai emberek magyar honosítására, akiknek még a saját bevallása szerint sem volt semmi közük a magyar diaszpórához

– teszi hozzá.

Az államtitkár a kanadai állampolgárság-biznisz működését egy példán keresztül mutatta be. Azt írja, hogy 2024 nyarán a Calgary-ben működő tiszteletbeli konzul kezdeményezte, hogy öt kanadai család, összesen huszonhárom személy „Magyarország fontos érdekére hivatkozva” állampolgárságot kapjon. Az érintettek között befolyásos üzletemberek, biztosítási és pénzügyi vállalkozók és egészségügyi technológiai vállalat vezetője is található. Semjén kabinete ezt akkor még úgy ítélte meg, hogy „a kérelmezők nem a Kanadában élő magyar diaszpóra tagjai”.

Velkey szerint pár hónappal később, 2024 decemberében Semjén Zsolt közvetlen emailt kapott a Kanadában működő Magyar Diaszpóra Tanács elnökétől, Szenthe Annától, aki úgy gondolta, kezébe veszi az ügyet: arra kérte „kedves Zsoltot”, azaz Semjént, hogy mégis támogassa az érintett személyek honosítását. Pedig a levelében ő maga is elismerte, hogy ezek az emberek „nem minden esetben felelnek meg” a kritériumoknak.

Ennyi láthatóan elég is volt Semjénnek ahhoz, hogy meggondolja magát: a kinyomtatott levél tetejére saját kezével firkantotta rá, hogy mivel »Wetzel Tamás támogatja, én is, mehet«.

Wetzelt Gulyás Gergely volt Miniszterelnökséget vezető miniszter nevezte ki honosítással és állampolgárságokkal foglalkozó miniszteri biztossá. Semjén Zsolt végül a saját támogató levelét is megküldte Gulyásnak.

A külügyi államtitkár „furcsa egybeesésnek” tartja, hogy

a Semjénnek levelet küldő Szenthe Anna nem csak a Magyar Diaszpóra Tanács elnöke, hanem annak a kanadai magáncégnek (a Hungarian Citizenship Consultingnak) a társigazgatója is, amely éppen magyar állampolgársági tanácsadással is foglalkozik. Állítása szerint a cégnek Bodnár Gergely a tulajdonosa, aki a korábban a Semjén portfóliójához tartozó Hazaváró Program projektvezetője volt.

Szenthe Anna az ügyre a sajtónak küldött reakciójában korábban azt írta, hogy az utóbbi két évben „pár alkalommal” élt állampolgársági javaslattételi jogával a Magyar Diaszpóra Tanács elnökeként. Állítása szerint olyan személyek kérelmét támogatta, akikről úgy gondolta, hogy honosításuk a nemzet érdekében áll, hazánk gazdagodik üzleti, gazdasági vagy akár művészeti területeken.