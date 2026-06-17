Magyar állampolgársági visszaélések Kanadában: „pár alkalommal” élt javaslattételi jogával a Magyar Diaszpóra Tanács elnöke

2024-2026 között „pár alkalommal” élt állampolgársági javaslattételi jogával Szenthe Anna, a Magyar Diaszpóra Tanács elnöke, aki állítása szerint olyan személyek kérelmét támogatta, akikről úgy gondolta, hogy honosításuk a nemzet érdekében áll, hazánk gazdagodik üzleti, gazdasági vagy akár művészeti területeken, írta a hvg.hu megkeresésére.

Azt is kijelentette, hogy a javaslattételért „semmilyen ellenszolgáltatást vagy előnyt” nem kapott, és senkinek sem ígérte, hogy a „diaszpóra regionális elnöki pozícióját” bármilyen ügy elintézésére használja.

Mint ismert, Velkey György, a Külügyminisztérium államtitkára hívta fel rá a figyelmet, hogy állampolgársági politikai mutyi nyomaira bukkant a Szijjártó-korszak működésének átvilágítása során. Szerinte a honosításokkal kapcsolatos visszaélések lényege, hogy olyanok kaptak magyar állampolgárságot, akik az előírt kritériumoknak nem feleltek meg, a kérelmezőket pedig egy kanadai magáncég pénzért „menedzselte”, amelynek Szenthe társigazgatója.

A hvg.hu kérdésre, miszerint az általa államérdekes honosításra ajánlott személyek közt volt-e, aki a cégnek is ügyfele volt, azt válaszolta,

a kanadai adatvédelmi törvények megakadályozzák, hogy bármilyen személyes ügyben nyilatkozzak azokkal a személyekkel kapcsolatban, akiket esetleg magyar állampolgárságra ajánlottam. Hasonlóképpen, mivel sem tulajdonosa, sem vezetője nem vagyok a kanadai cégnek, a cégről nem tudok érdemi információt nyújtani.

Az üggyel kapcsolatban a lap korábban kérdéseket küldött a Miniszterelnökségnek is, ahonnan május 5-én, még a kormányzati átadás-átvétel előtt azt a választ kapták, hogy bármely „tárcavezető, misszióvezető vagy a Magyar Diaszpóra Tanács tagja javasolhat államérdekes honosításra olyanokat, akik – megítélésük szerint – megfelelnek a törvényi feltételnek”, az államérdek meghatározására pedig nincs tételes felsorolás.

Gulyás Gergely szerdán, kommentálva Velkey György kijelentéseit azt írta, Velkey „alaptalan rágalmakat fogalmazott meg a magyar állampolgárság előző kormány alatti megszerzésével kapcsolatosan, nevesítve Szijjártó Pétert, Semjén Zsoltot és engem”.

A HVG-nek küldött reakcióját Gulyás azzal folytatta: „az államérdekes honosítás szabályai az Orbán-kormány alatt nem változtak. A szerinte minden ország jogrendszerében megtalálható szabályozás és gyakorlat szerint a sport, gazdasági, politikai diplomáciai, tudományos, kulturális, nemzetpolitikai vagy nemzetstratégiai érdekekre figyelemmel a köztársasági elnök adományozhat a kormány előterjesztésére és ellenjegyzésével állampolgárságot, és ehhez a határon túli magyarok esetében diaszpóra tanácsi támogatásra volt szükség.