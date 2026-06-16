bejáráskarmelitaminiszterelnöki kabinetirodavitézy dávid
Belföld

Szerdától minden hétköznap és vasárnap is látogatható lesz a héten a Karmelita

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ősze András
2026. 06. 16. 12:43
Varga Jennifer / 24.hu

Ezen a héten szerdától kezdve minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz az Orbán-kormány alatt a Miniszterelnökségnek helyet adó Karmelita Kolostor, valamint a vele szomszédos Rogán-minisztérium, a Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete – írja Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Regisztrálni a szabadkarmelita.hu-n lehet, ám a nagy érdeklődés miatt jelenleg várakozni kell a jegyfoglalásra. Vitézy azt ígérte, addig lesz látogatható a két épület, amíg van rá érdeklődés.

Kollégáink már bejárták a bukott hatalom központjait, erről a beszámolónkat, rengeteg képpel karöltve, itt olvashatják. A bejárásról videó is készült.

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