Hiába reklamált Magyar Péter, megvágta a kormány a kórházi klímaprogramot

„Elromlott a klíma, 31 fok volt a János Kórház műtőjében”, „32 fokban főnek a beteg gyerekek a Szent László Kórház sterilszobáiban”, „egyetlen műtőt sem tudnak használni az Uzsoki Utcai Kórházban, 41 fokot mértek”. Tavaly nyáron egymást érték a hírek arról, hogy a hőhullámok idején több kórházban is elviselhetetlen a hőség, mert nincs légkondicionáló berendezés, vagy nem működik megfelelően. Magyar Péter, a Tisza elnöke saját mérésekkel is szemléltette az áldatlan állapotokat: sorra jelentkezett be olykor 34-35 fokos folyosókról, kórtermekből.

A helyzet súlyosságát a kormányzat reakciója is igazolta. Érezték, hogy ezúttal a kommunikáció kevés lesz, és tavaly a 81 kórház üzemeltetési feladatait ellátó Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) bejelentette: átfogó programot indít a hűtési rendszerek javítására mintegy húsz intézményben.

Azóta eltelt egy év, a HVG pedig közérdekű adatigényléssel igyekezett megtudni, hogy mekkora előrelépés történt 2024 óta, hány kórházban, intenzív osztályon, műtőben oldották meg a klímagondokat, és hol van még tennivaló.

A Belügyminisztérium alá tartozó KEF nem közölt részletes adatokat, nem árulta el például azt, hogy tavaly a műtők, kórtermek hány százaléka volt klimatizált, és idén milyen ez az arány. Csak felsorolták azokat az egészségügyi intézményeket, ahol a KEF „megvalósított hűtésrekonstrukciós projekteket”. Az sem derül ki a válaszukból, hogy ezek teljes klimatizálást jelentettek, vagy csak részlegeset.

Ez még akkor is kevés lehet, ha nincs hőhullám

Arra, hogy a részletes adatokat miért titkolja az apparátus, magyarázat lehet, hogy a tavaly indított program 2025-re vesztett lendületéből:

a KEF közlése szerint idénre megfeleződött az erre a célra szánt összeg.

A KEF azt írta, hogy 2024-ben összesen 5,04 milliárd forintot fordítottak a kórházak hűtési rendszerére. Ez az összeg tartalmazza „a hűtési és légtechnikai berendezések, hálózatok fejlesztését, cseréjét, a klíma- és légtechnikai berendezések és hálózatok javítását és a tervezett megelőző karbantartásokat”. Idén ennél kisebb összegről adtak számot: az ez évi hűtésrekonstrukciós projektre 2,3 milliárd forintot terveztek be.

A 2025-re előirányzott 2,3 milliárd forint nem csupán a 2024-es összeghez képest tűnik kevésnek. A KEF közlése szerint ugyanis a „kormány 2017 óta több mint 18 milliárd forintot költött a kórházi klímaberendezések fejlesztésére és korszerűsítésére, ezzel is biztosítva a betegek és az egészségügyi dolgozók számára a megfelelő körülményeket még extrém hőség idején is”. Ez évi átlagban 2,25 milliárdot jelent, ha pedig a 2025-ös kiugrást nem számítjuk, akkor csak 1,8 milliárdot.

Ennyi pénzből pedig – ahogy a tavaly nyári helyzet is mutatta – nemhogy extrém hőségre, de még sima nyári melegre sem sikerült felkészíteni a kórházakat.