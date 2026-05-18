kormányülésmagyar pétersajtótájékoztató
A következő élő közvetítés része Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi döntést, leállítják a kék villogózást és a honvédelmi repülők használatát - sajtótájékoztató a második kormányülésről

Telex: Van-e információja Lévia Anikó érintettségéről a kegyelmi ügyben?

admin Kerner Zsolt
2026. 05. 18. 17:48

A Telex arról kérdezett, hogy Magyar múlt héten Lévai Anikó nevét említette a kegyelmi üggyel kapcsolatban, van-e erről Magyar Péternek információja. Magyar szerint teljesen mindegy, hogy neki személyesen milyen információja van, az a lényeg, hogyan lehet ezeket bizonyítani. A Tisza-frakció parlamenti vizsgálóbizottság felállítására tesz javaslatot arról, pontosan hogyan születik majd meg ez a döntés. A szabályokat módosítani fogják, kötelezővé teszik majd a részvételt. Magyar parlamenti képviselőként tesz javaslatot arra, hogy először jelentős bírságot adjanak, másodszorra pedig a rendőrség vezesse elő az érintetteket a parlamenti vizsgálóbizottság elé.

Arra is javaslatot tesznek majd, hogy a köztársasági elnök kegyelmi döntéseiről az indoklást hozzák nyilvánosságra.

Mohos Márton / 24.hu

Magyar szerint arról nem szerepel információ a dossziéban, hogy Varga Judit végül miért jegyezte ellen a kegyelmi döntést. A miniszterelnök úgy emlékszik, hogy sehol egy szóval sem szerepelt a visszaküldött dossziéban, hogy megváltoztattak egy döntést.

17:22
Ezek voltak a témák a kormányülésen

