Magyar Péter váltja a kormányszóvivőket

Két témáról ő számol be:
- Az egyik az uniós pénzek hazahozatala. A hétvégén levelet váltott Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, és ma elkezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és a bizottság képviselői között, egészen péntekig Budapesten lesznek. Vannak szerinte vitás kérdések, de egyetértettek abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye Magyarországon van. Mindent elkövetnek azért, hogy jövő héten, amikor ő Brüsszelbe utazik, alá tudnak írni egy politikai megállapodást a pénzekről. Egész nyáron dolgozni terveznek, hogy a pénzek őszre megérkezzenek.
- Telefonon beszélt Antonio Costa tanácsi elnökkel, ahol tájékoztatta, hogy Magyarország elkezdett tárgyalni Ukrajnával. Ismert a 11 pont szerinte, amelyekről tárgyalnak. Magyar azt mondta, nem kérnek többet, mint azt, ami Európában minden kisebbségnek jár. Costa egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel is, az ukránok is készen állnak szerinte a gyors tárgyalásokra.